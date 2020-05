Franta prelungeste starea de urgenta pana la mijlocul verii: Pana invatam sa traim cu virusul

Ziare.

Introdusa 24 martie, starea de urgenta sanitara este prelungita deoarece ridicarea sa la 23 mai "ar fi prematura", "riscurile de revenire a epidemiei" fiind "dovedite in cazul intreruperii bruste a masurile in vigoare", se arata in proiectul de lege examinat sambata in consiliul de ministri si care ar urma sa fie inaintat incepand de luni parlamentului.Textul precizeaza in special conditiile de carantina pentru persoanele care vin in Franta si care sunt infectate cu virusul.Proiectul de lege prevede de asemenea introducerea unui "sistem de informare" privind persoanele bolnave si anturajul lor pentru o perioada maxima de un an.Propunerea urmareste "consolidarea cadrului juridic" si "extinderea sa" pentru "a integra provocarile relaxarii masurilor de izolare", care ar urma sa fie aplicata de la 11 mai, a spus Olivier Veran la finalul consiliului de ministri."Va trebui sa traim pentru un timp cu virusul", a subliniat el."Miza urmatoarelor luni va fi sa invatam sa traim cu virusul", a declarat si ministrul de Interne, Christophe Castaner.Noul coronavirus a facut 24.594 de morti in Franta, conform ultimului bilant oficial comunicat vineri seara.