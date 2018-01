Franta ia masuri pentru reducerea imigratiei economice: Este imposibil sa primim in mod demn 185.000 de persoane pe an

Ziare.

com

"Franta trebuie sa primeasca refugiati, dar nu poate primi toti imigrantii economici. In acest an (2017 - n.red.), 100.000 de oameni au depus solicitari de azil si alti 85.000 au incercat sa intre (in Franta - n.red.), dar nu au fost admisi. Este imposibil sa primim in mod demn 185.000 de persoane pe an", a explicat Collomb, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul francez Le Parisien.In anii 2015 si 2016, in Franta rata de acceptare a cererilor de azil a fost mica, doar un refugiat la 1.340 de locuitori primind drept de azil, in comparatie cu tari precum Germania (un azilant la 141 de locuitori) sau Suedia (un solicitant de azil la 101 locuitori).Potrivit guvernului francez, noua lege a imigratiei are in vedere asigurarea unei primiri mai bune pentru solicitantii de azil si oferirea unui raspuns mai rapid la solicitarile acestora, ceea ce va permite declansarea cat mai rapida a procesului de integrare a celor acceptati. Totusi, noua lege a fost criticata de organizatiile umanitare din cauza caracterului sau restrictiv.Miile de solicitanti de azil si de migranti care sunt cazati in conditii mizere la Paris si la Calais (nord), si denunturile facute de acestia cu privire la violente ale politiei la adresa lor sunt doua dintre principalele probleme cu care se confrunta executivul francez.Pentru a o rezolva pe prima, Collumb a anuntat ca va fi extinsa reteaua celor circa 500 de Centre de Primire si Orientare cu alte 1.300, a caror menire va fi sa asigure cazare temporara si consiliere imigrantilor, 900 dintre acestea urmand sa fie deschise in regiunea pariziana Ile de France. In ceea ce priveste a doua problema, ministrul Collumb a recunoscut ca s-ar fi putut sa existe "vreo scapare individuala" in randul politistilor, dar a asigurat ca cei care s-au facut vinovati de violente au fost sanctionati.Insusi presedintele francez Emmanuel Macron va explica aceste planuri martea viitoare, intr-o vizita in portul Calais, care a fost ani de zile marele simbol al Frantei in ceea ce priveste problemele generate de imigratia ilegala, arata agentia EFE.Pe de alta parte, intr-un alt interviu acordat publicatiei Journal du Dimanche si citat de AFP, ministrul Collomb a explicat ca Parisul doreste ca Londra "sa preia o anumita parte din costurile" legate de gestionarea, in nordul Frantei, a migrantilor care doresc sa ajunga in Marea Britanie. Cu cateva zile inaintea unui summit franco-britanic, care va avea loc joi la Sandhurst (sudul Londrei), intre presedintele Macron si premierul britanic Theresa May, Collomb a pledat pentru "un protocol aditional" acordurilor de la Touquet.Intrate in vigoare in 2004, aceste acorduri fixeaza frontiera britanica la Calais, unde imigrantii sosesc de peste 20 de ani in speranta ca vor putea ajunge in Marea Britanie. Pe fondul acestei situatii, greu de gestionat, renegocierea acestui text este periodic evocata de partea franceza.Chestiunea imigrantilor, si in special "mijloacele de imbunatatire a gestionarii comune a frontierei la Calais", se vor afla pe agenda discutiilor de la summitul de la Sandhurst, anuntase Palatul Elysee la inceputul lui ianuarie. "Doresc incheierea unui protocol aditional la aceste acorduri si masuri concrete de preluare a unei parti din costuri de catre britanici", a insistat ministrul francez in interviul pentru Journal du Dimanche.Totodata, Collomb se mai asteapta din partea britanicilor la "masuri concrete de preluare (...) a unui numar mai mare de persoane, de tipul primirii de refugiati si de minori neinsotiti". "Nu exista o solutie miraculoasa, dar lucrurile pot fi imbunatatite", subliniase la randul sau, la inceputul lui ianuarie, presedintele Macron.