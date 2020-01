Franta: Un barbat a injughiat mai multi trecatori in apropiere de Paris. Politia l-a ucis

Ziare.

Atacul a avut loc vineri dupa-amiaza in Parcul Hautes-Bruyeres din zona Villejuif, la periferia sudica a orasului Paris, informeaza publicatiile Le Figaro si Le Parisien.Cel putin trei persoane au fost ranite prin injunghiere inainte ca atacatorul sa fie impuscat mortal de agenti de politie.Sute de agenti de politie au fost mobilizati la fata locului, unde este asteptat si Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul francez de Interne.Prefectura regionala a recomandat evitarea zonei, precizand ca este in curs o interventie a fortelor de ordine. La locul incidentului a sosit si o echipa pirotehnica, iar Autostrada A6B a fost blocata.Autoritatile franceze incearca sa afle motivul atacului.