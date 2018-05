Furtuni violente in Franta: Un copil a murit iar mai multe podgorii au fost distruse

Ziare.

Furtunile puternice care au lovit regiunile Bordeaux si Charentais i-au surprins pe localnici, unii dintre ei declarand ca sunt cele mai grave din ultimii 30 de ani, scrie The Guardian."Am pierdut zeci de hectare. In 10-15 minute grindina a distrus toata recolta", a declarat Didier Gontier, unul dintre locatarii afectati, care si-a pierdut toata productia din 2017.Au fost afectate si regiunea Haut-Medoc de la nord de Bordeaux dar si podgoriille din zona.Guvernul francez a comunicat ca va cauta solutii pentru a-i putea compensa pe cei pagubiti.La est de orasul Rennes, o fata in varsta de sase ani care se plimba in parc cu mama sa a murit dupa ce a fost lovita de o creanga a unui copac care cazuse.In Bordeaux, strazile au fost inundate.