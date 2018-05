Gara din Marsilia a fost evacuata si traficul intrerupt dupa arestarea unui suspect

Ziare.

In jurul orei locale 15:45 (13:45 GMT), gara - inchisa la amiaza pentru a permite unei echipe de deminare sa faca verificari - urma sa fie redeschisa, a anuntat un purtator de cuvant al politiei.Un lung sir de calatori asteptau sa urce in trenuri, a constat un reporter AFP.Aceasta interventie a urmat retinerii spre amiaza de catre politie a unui barbat al carui comportament "bizar" fusese semnalat de o calatoare unei patrule militare in cadrul operatiunii de supraveghere a locurilor publice Sentinelle, instituita dupa atentatele din ianuarie 2015 in Franta Politia judiciara a deschis o ancheta pentru a-l verifica pe barbatul care refuza sa-si declare identitatea, a indicat o sursa apropiata anchetei.El nu a opus "nicio rezistenta in cursul retinerii sale", a precizat o alta sursa politieneasca.