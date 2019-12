Greva din Franta paralizeaza transporturile. Avertizare de la MAE

Ziare.

com

MAE a transmis o avertizare cetatenilor romani care calatoresc in Franta."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca de la inceperea grevei, in data de 5 decembrie 2019, de catre Regia Autonoma a Transporturilor Pariziene (RATP), compania nationala de cai ferate (SNCF), sindicatele FO-Transports et logistique (sindicat al soferilor) si FO-Air France (sindicat al personalului la sol), actiunile vor continua pana la data de 10 decembrie 2019, ceea ce va mentine riscul perturbarilor din circulatia feroviara, urbana si interurbana, in reteaua rutiera, precum si in orarul zborurilor operate de companiile aeriene, unele dintre acestea (Air France, EasyJet, Ryanair si Transavia) chiar au si anuntat anulari de zboruri si intarzieri", potrivit unui comunicat.Cetatenii romani pot obtine informatii actualizate despre situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France accesand site-ul RATP: https://www.ratp.fr/.Conform datelor disponibile pe site-ul Oui.SNCF https://www.oui.sncf/, cetatenii sunt incurajati sa opteze pentru alternative sigure de calatorie.Programul trenurilor poate fi consultat pe site-ul SNCF: https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/itineraire, https://www.oui.sncf/ si https://www.oui.sncf/aide/informations-situation-perturbee-etat-du-trafic-echange-et-remboursement.Pe durata grevei, informatiile despre orarul trenurilor, de la o zi la alta, sunt disponibile in fiecare zi la orele 17:00, pe site-ul SNCF.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie numerele de telefon de permanenta pentru misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729, Consulatul General ale Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General ale Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General ale Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela in functie de circumscriptia consulara in care se afla.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, http://lyon.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.