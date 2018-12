Guvernul francez cedeaza in fata protestatarilor: Amana 6 luni majorarea taxei pe carburanti

Ziare.

Edouard Philippe a declarat ca furia oamenilor trebuie ascultata si ca noi masuri nu vor fi aplicate fara o dezbatere serioasa cu cei afectati. Philippe a anuntat decizia intr-un discurs televizat dupa ce s-a intalnit cu parlamentarii partidului aflat la putere, La Republique en Marche.Suspendarea de sase luni va fi aplicata majorarii taxelor pe carburanti, precum si cresterilor la preturile electricitatii si gazelor si controalelor stricte privind emisiile autovehiculelor."Francezii care au purtat vestele galbene isi iubesc tara. Noi impartasim aceste valori", a sustinut premierul, adaugand, insa, ca violentele trebuie sa se opreasca."Principalul rol al statului este sa garanteze ordinea publica, insa trebuie sa lupte impotriva a orice pune in pericol unitatea natiunii", a precizat Philippe, adaugand ca orice demonstratii viitoare trebuie sa fie anuntate oficial si sa aiba loc in mod pasnic.Bruno Retailleau, liderul din Senat al republicanilor, principalul partid de opozitie, a criticat masura, pentru ca doar amana implementarea taxei."Daca doar amana majorarea taxelor, atunci nu este ceea ce avem nevoie, nu va calma lucrurile", a afirmat el.Marine Le Pen, liderul partidului de extrema-dreapta Frontul National, a fost de acord, afirmand pe Twitter ca o amanare, in loc de o anulare, nu este destul.Initial, Philippe a incercat sa ajunga la un compromis cu protestatarii, insa reprezentantii miscarii "Vestelor Galbene" au anulat intalnirea pe care ar fi trebuit sa o aiba marti cu oficialul francez.Mai multi membri ai miscarii au anuntat ca au primit amenintari cu moartea, pentru a nu intra in negocieri cu Guvernul francez.Cel putin 263 de persoane au fost ranite in cursul protestelor de la Paris, iar 412 indivizi acuzati de implicare in violente au fost retinuti, a transmis Ministerul de Interne.De asemenea, cel putin trei persoane au murit in urma protestelor, iar actele de violenta si vandalism au fost condamnate.Protestele sunt cunoscute sub denumirea de miscarea "Vestelor galbene" din cauza ca protestatarii poarta veste reflectorizante in timpul manifestatiilor.Presedintele Macron isi acuza oponentii politici ca incearca sa influenteze protestele pentru a bloca reformele.Liderul francez a tinut luni o intalnire de urgenta pe tema securitatii. Ministrii au informat ca toate optiunile au fost luate in calcul.