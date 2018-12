Guvernul francez CEDEAZA in fata protestatarilor: Renunta la majorarea taxei pentru carburanti.

Ziare.

Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii.Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte aceasta decizie marti, precum si alte masuri menite pentru a reduce tensiunile.Philippe a incercat sa ajunga la un compromis cu protestatarii, insa reprezentantii miscarii "Vestelor Galbene" au anulat intalnirea pe care ar fi trebuit sa o aiba marti cu oficialul francez.Mai multi membri ai miscarii au anuntat ca au primit amenintari cu moartea, pentru a nu intra in negocieri cu Guvernul francez.Cel putin 263 de persoane au fost ranite in cursul protestelor de la Paris, iar 412 indivizi acuzati de implicare in violente au fost retinuti, a transmis Ministerul de Interne.De asemenea, cel putin trei persoane au murit in urma protestelor, iar actele de violenta si vandalism au fost condamnate.Protestele sunt cunoscute sub denumirea de miscarea "Vestelor galbene" din cauza ca protestatarii poarta veste reflectorizante in timpul manifestatiilor.Presedintele Macron isi acuza oponentii politici ca incearca sa influenteze protestele pentru a bloca reformele.Liderul francez a tinut luni o intalnire de urgenta pe tema securitatii. Ministrii au informat ca toate optiunile au fost luate in calcul.