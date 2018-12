Guvernul francez crede ca forte straine incearca sa amplifice protestele ''vestelor galbene''

Ziare.

"Forte straine" si "grupuscule care nu sunt in mod necesar tari" au apelat "masiv" la retelele de socializare pentru a "amplifica" protestul, a spus secretarul de stat francez pentru economie digitala, Mounir Mahjoubi, intr-un interviu acordat postului France Inter. El a anuntat ca guvernul a initiat o ancheta care sa investigheze aceste presupuse ingerinte externe.Oficialul francez a admis ca miscarea "vestelor galbene" a aparut ca un protest autentic al francezilor, dar a sustinut mai departe ca unele "conturi noi" create pe retelele de socializare au difuzat "masiv" continuturi in limba engleza viciate si care au cautat "sa dea o imagine falsa" a Frantei in strainatate.Mai mult, el a sustinut ca exista "grupuri de extrema dreapta" organizate pe Internet si bine interconectate pentru a raspandi "fake news" (stiri false) . "Din acest motiv cerem mai multa transparenta din partea platformelor de Internet", precum Twitter si Facebook, a afirmat in continuare secretarul de stat francez, care a facut in acest caz si o paralela cu ingerintele despre care se vorbeste ca s-ar fi produs la ultimele alegeri prezidentiale din SUA si Franta.Declaratiile sale survin intr-un moment in care guvernul francez incearca sa arate o atitudine cat mai ferma in fata miscarii "vestelor galbene".Incepute ca un protest impotriva cresterii taxelor la combustibil, manifestatiile s-au transformat intr-o contestare a presedintelui Emmanuel Macron si s-au desfasurat sambata pentru al saselea weekend consecutiv. Protestele au fost marcate de arestari masive - unele cu caracter preventiv -, acte de vandalism si interventii ale fortelor de ordine folosind gaze lacrimogene si tunuri cu apa.