I-a stat inima in timp ce isi insela nevasta, in delegatie: Instanta a decis ca e accident de munca

In Franta, angajatorul este responsabil de ceea ce i se intampla angajatului pe tot parcursul desfasurarii unei activitati in interes de serviciu. In cazul de fata, barbatul care a murit in urma unui infarct fusese trimis intr-o deplasare pe un santier din Loiret. Angajatorul a sustinut insa ca nu poate fi vorba despre un accident de munca atata timp cat decesul a survenit in timpul unui adulter, comis cu o persoana necunoscuta pana atunci si intr-o alta camera de hotel decat cea care ii fusese repartizata celui in cauza, relateaza BFM TV Obligat sa plateasca banii pentru asigurarea medicala, angajatorul a refuzat sa achite suma respectiva si a contestat decizia in instanta, sustinand ca decesul s-a produs intr-un moment in care munca era intrerupta "in interes personal".Procesul a inceput in 2013, iar Curtea de Apel din Paris a dat recent o decizie surprinzatoare, considerand ca a fost vorba totusi despre un accident de munca.In luarea deciziei s-a apreciat ca un act sexual face parte din viata curenta, "ca si somnul sau un dus", dar si ca "angajatorul nu a putut dovedi ca salariatul si-ar fi intrerupt misiunea pentru care se afla in deplasare in interes de serviciu".Curtea de Apel din Paris a luat in considerare un articol din legea securitatii sociale conform caruia un salariat se afla sub protectia firmei la care lucreaza pe tot parcursul desfasurarii misiunii primite de la angajator. Astfel, nu conteaza daca accidentul survine in timp ce salariatul munceste sau isi desfasoara activitatile zilnice uzuale, atata timp cat misiunea sa nu este intrerupta explicit si din motive personale.Judecatorii nu au acceptat ca argument nici faptul ca decesul s-a produs intr-o alta camera de hotel decat cea care ii fusese repartizata salariatului, apreciind ca el "se afla in continuare in sfera de autoritate a angajatorului".Din aceste considerente, decesul a fost considerat accident de munca, iar angajatorul bun de plata.Nemultumita, firma la care lucra barbatul a anuntat ca va contesta decizia Curtii de Apel din Paris la Curtea de Casatie, relateaza sursa citata.C.B.