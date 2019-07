In Franta, homosexualii trebuie sa nu fi facut sex ca sa poata dona sange. Care e perioada de abstinenta

Donarea nu este un drept

Este vorba despre o "prima etapa" catre o aliniere a conditiilor donarii de sange de catre homosexuali donarii de sange de catre heterosexuali, avuta in vedere "la orizontul lui 2022"."Acest obiectiv este clar, dar trece printr-o faza intermediara", a comentat directorul general al sanatatii Jerome Salomon intr-o conferinta de presa.Scopul acestei faze intermediare este asigurarea faptului ca ridicarea conditiilor specifice aplicate donatorilor homosexuali nu va creste riscul contaminarii primitorilor in cursul transfuziilor sanguine."Am trecut prin ani foarte sumbri cu sangele contaminat", a subliniat profesorul Salomon, referindu-se la descoperirea intre anii '80-'90 a numerose contaminari cu HIV, virusul SIDA, in urma unor transfuzii sanguine. De aici importanta "principiului precautiei" si "exigentei securitatii primitorilor".Aceasta "relaxare importanta" a perioadei de abstinenta este "o evolutie garantata a securitatii transfuzionale", au apreciat intr-un comunicat comun Asociatia franceza a hemofililor (AFH), care au platit un tribut greu prin sangele contaminat, si AIDES - in lupta impotriva SIDA si hepatitelor.Abstinenta de un an, instituita in 2016, prin decret, a provocat critici din partea asocialitiilor gay care au denuntat o discriminare fata de ele.Inainte de 2016, din 1983, excluderea barbatilor care intretin sexuale cu ati barbati (BSB) a fost totala, din cauza riscului SIDA.In baza unei evaluari stiintifice a riscurilor, a decis ministrul Sanatatii Agnes Buzyn sa reduca de la 12 la patru luni perioada de dinainte de a dona sange de la ultima relatie sexuala intre barbati.Studii realizate de agentia sanitara Sante publique France (SpF) au aratat ca deschiderea donatiilor de sange homosexualilor, in iulie 2016, nu a crescut riscul rezidual de transmitere a HIV, virusul SIDA.Dupa aceasta deschidere, acest risc este estimat la o donatie pozitiva HIV din 6,3 milioane de donatii - adica o donatie pozitiva la doi ani."Riscul este intr-o scadere constanta, la niveluri extrem de slabe", a insistat profesorul Salomon, amintind ca ultima contaminare cu HIV in urma unei transfuzii a avut loc in 2002.Doua scenarii erau pe masa in vederea schimbarii criteriilor din 2016.Primul consta in deschiderea donarii de sange barbatilor care nu avut deloc relatii sexuale cu barbati in ultimele patru luni inaintea donarii.Al doilea prevedea deschiderea donarii de sange de catre barbati care au avut doar un singur partener masculin in ultimele patru luni inainte de donare. Acest lucru corespunde conditiilor aplicate heterosexualilor - un barbat heterosexual care a avut mai mult de o partenera sexuala in ultimele patru luni este necesar sa treaca de o perioada de abstinenta pentru a dona sange.Potrivit analizei riscurilor realizata de Sante publique France, primul scenariu nu antrena modificarea riscului, spre deosebire de al doilea. In acest din urma caz, riscul teoretic creste de la 1 la 6,3 milioane, la 1 la 4,3 milioane.Acestea este motivul din cauza caruia a fost retinut primul scenariu, intr-o faza intermediara.Aceleasi studii de risc urmeaza sa fie realizate de Sante publique France in perioada 2020-2021, pentru a afla daca conditiile specifice aplicate homosexualilor pot fi ridicate in 2022.Anual, 1,7 milioane de persoane doneaza sange, generand trei milioane de donatii. Iar anual este necesara recrutarea altor 170.000 de donatori noi, pestru asigurarea celor 10.000 de donari pe zi necesare in vederea raspunderii nevoilor bolnavilor. Un milion de pacienti sunt ingrijiti pe an cu produse sanguine."Donarea de sange nu este un drept" si "nu are de raspuns unei cereri sociale a unor donatori, ci nevoilor primitorilor", au subliniat asociatiile AFH si AIDES.De asemenea, din iulie 2016, homosexualii/BSB pot dona plasma potrivit acelorasi criterii ca alti donatori.Plasma, folosita in caz de hemoragie, serveste de asemenea la fabricarea unor medicamente.