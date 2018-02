In Franta nu ai voie sa vorbesti la telefon in masina nici daca esti oprit pe dreapta

Ziare.

Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii din Franta au interdictie la utilizarea telefoanelor mobile nu doar atunci cand conduc, ci si cand masinile sunt trase pe dreapta iar motorul este oprit, cu exceptia situatiei in care autovehiculul se afla intr-o parcare special amenajata, noteaza Le Figaro.In cazul incalcarii acestei dispozitii legale, soferilor li se poate suspenda pe loc permisul de conducere, o pedeapsa mult mai aspra fata de masura anterioara care prevedea sanctionarea soferilor indisciplinati cu puncte de penalizare si amenda.Singura exceptie se refera la situatia in care autovehiculul s-a defectat sau cand a fost implicat intr-un accident.Franta a inasprit masurile luate pentru conducere periculoasa ca urmare a cresterii numarului de accidente rutiere dupa decenii de declin constant. Recent, in aceasta tara a fost redusa limita de viteza pe drumurile cu doua benzi de circulatie de la 90 la 80 de kilometri pe ora , mentioneaza sursa citata.