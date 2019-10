Incident armat in fata unei moschei din Franta: Cel putin doi raniti, autorul a fost arestat

Ziare.

com

Doi barbati in varsta de aproximativ saptezeci de ani au fost grav raniti in incident, potrivit autoritatilor locale, citate de DPA si Reuters.Victimele l-au surprins pe atacator in timp ce acesta incerca sa dea foc usii moscheii, iar el a deschis apoi focul asupra lor, potrivit unui comunicat al autoritatilor publicat pe Twitter.Atacatorul a dat foc apoi unui vehicul in timp ce pleca, dar a fost arestat la scurt timp dupa aceea de politie la domiciliul sau, se arata in comunicatul prefecturii Pyrenees-Atlantiques.Victimele au fost spitalizate, a precizat prefectura.