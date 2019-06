Incident armat in vestul Frantei: Cel putin doi raniti, printre care si un imam controversat

Ziare.

Mai multe focuri de arma au fost trase in fata moscheei din zona Pontanezen. Surse din Politie au declarat ca tirul a facut cel putin doi raniti, printre care si controversatul imam Rachid El Jay (cunoscut si ca Rachid Abou Houdeyfah), relateaza Le Parisien Rachid Abou Houdeyfah e cunoscut pentru predicile sale polemice difuzate pe Internet in special cu privire la statutul femeii sau cele legate de muzica, pe care o considera "creatura diavolului".Predicatorul a mai fost amenintat cu moartea de Daech (Statul Islamic), in august 2016.Jurnalistii de la Le Parisien spun ca, potrivit unor surse, cel care a tras cu arma ar fi fugit. El a fost identificat de anchetatori, care spun ca cerceteaza cu atentie motivatiile reale si eventualele legaturi dintre atacator si victime.Cazul a fost preluat de politia din Rennes si din primele informatii reiese ca victimele, doi barbati, au fost ranite la picioare, dar erau constiente cand si-au facut aparitia fortele de ordine.Operatiunea de cautare este in desfasurare.C.B.