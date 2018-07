Infractorul care a evadat cu elicopterul dintr-o inchisoare din Paris a fost vazut intr-o masina plina cu exploziv

Ziare.

Acesta este cautat de aproape o luna, dupa ce a evadat din penitenciarul Reau din regiunea Seine-et-Marne, cu ajutorul unui elicopter care a aterizat in curtea inchisorii, la bordul caruia se aflau trei complici inarmati.Redoine Faid a fost vazut marti, 24 iulie, intr-o masina care a fost ulterior abandonata intr-o parcare din Sarcelles, cu exploziv la bord, au declarat miercuri surse din politie citate de Le Monde."A fost reperat marti, in jurul orei 16:30, de catre o echipa de control a Jandarmeriei, alaturi de inca o persoana", au declarat politistii.Jandarmii au pornit in urmarirea masinii, impreuna cu o echipa de politisti. Masina a intrat in parcarea subterana a unui centru comercial si cei doi suspecti au luat-o la fuga.In portbagaj, politistii au gasit exploziv si placute false de inmatriculare.Fara sa comenteze informatiile aparute, Parchetul de la Paris a comunicat pentru Le Monde ca, "in urma depistarii acestui vehicul in Sarcelles, Parchetul din zona Pontoise s-a desesizat, cedand jurisdictia Parchetului din Paris".In data de 10 iulie, anchetatorii au gasit o geanta in orasul Oise, plina cu armament, despre care se crede ca a fost folosita in timpul evadarii.Nicio persoana nu a fost ranita in urma evadarii, care a durat doar cateva minute. Elicopterul folosit in evadare a fost descoperit incendiat in zona orasului Gonesse.Faid, condamnat la 25 de inchisoare pentru un jaf armat in urma caruia a decedat un ofiter de politie din Villiers-sur-Marne, a evadat in aprilie 2013 din penitenciarul Lille-Sequedin, fiind prins dupa o luna si jumatate.