,,Iohannis si Dancila condamna atentatul din Franta: Suntem uniti impreuna impotriva terorismului".

I strongly condemn the attack that took place in Trebes. Condolences for the tragic loss of lives. We stand together in the fight against terrorism. Solidarity with #France. - Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 23, 2018

"Condamn cu tarie atacul care a avut loc in Trebes. Condoleance pentru pierderile de vieti omenesti. Suntem uniti impreuna impotriva terorismului. Solidaritate cu France", e mesajul postat pe Twitter, in limba engleza, de Iohannis.Si Guvernul Romaniei a transmis un mesaj de condoleante si a condamnat cu fermitate atentatul terorist."Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei. Romania este alaturi de Franta si de celelalte tari in lupta impotriva terorismului si a radicalizarii. Guvernul isi exprima intreaga compasiune si solidaritate fata de poporul francez si fata de familiile greu incercate", se arata intr-un comunicat remis de Guvern.3 oameni au murit si mai multi au fost raniti vineri in trei atacuri diferite ale aceluiasi autor.Individul a deturnat prima oara o masina in Carcassonne, vineri dimineata, omorand un pasager si ranind soferul.Apoi a tras spre un grup de politisti care faceau jogging in apropiere, reusind sa raneasca un agent in umar. In final, a condus masina in localitatea Trebes, unde a luat mai multi ostatici intr-un supermarket si a ucis doi oameni.