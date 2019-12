La ce se asteapta Franta dupa victoria clara a lui Boris Johnson !!

Ziare.

"Alegerile, daca se confirma rezultatele la iesirea de la urne, ar trebui sa permita detinerea unei majoritati clare" in Parlament, ceea ce "ne-a lipsit in Regatul Unit de cativa ani", a mentionat ea, relateaza AFP.Parlamentul britanic urmeaza sa se pronunte asupra acordului negociat intre Londra si UE care prevede realizarea Brexitului la 31 ianuarie si pe care Boris Johnson nu a reusit sa-l ratifice pana acum."Aceste alegeri ar trebui sa permita realinierea poporului britanic, a guvernului si a parlamentului, care au fost disociati de prea mult timp", a adaugat responsabilul francez.Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a obtinut o majoritate covarsitoare in alegerile generale anticipate, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, ceea ce ii va permite liderului conservator sa realizeze Brexitul la sfarsitul lunii ianuarie asa cum a promis.