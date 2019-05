Liderul organizatiei teroriste ETA a fost prins in Alpi. Era cautat de 17 ani

Ziare.

Condamnat intr-un proces derulat in absenta sa, fostul lider ETA, arestat joi in Alpii francezi, va putea face o solicitare pentru repetarea procesului sau sa accepte pedeapsa primita, transmite EFE, care citeaza surse judiciare.De aceea, Josu Ternera nu va fi prezentat, dupa retinerea sa, in fata unui judecator de instructie, ci va merge direct la inchisoare, conform acelorasi surse, care au specificat ca in acest moment Spania nu are deschis niciun dosar pentru a cere predarea sa.Cat timp isi va ispasi pedeapsa in Franta, Audiencia Nacional (instanta responsabila in Spania de cazurile complexe) ar putea reanaliza daca are elemente de acuzare la adresa sa pentru a deschide un dosar si a solicita eventual autoritatilor franceze o predare temporara, au adaugat sursele.Ternera, care, a fost arestat in Sallanches, departamentul Haute Savoie, intr-o operatiune comuna a Directiei Generale de Securitate Interna (DGSI, serviciul de informatii al politiei franceze) si Garzii Civile, au aratat aceleasi surse, care au explicat ca el locuia in aceasta localitate, aproape de Elvetia.Liderul ETA a fost condamnat pe 1 iunie 2017 pentru rolul sau ca membru al aparatului politic al gruparii intre 2011 si 2013, care include perioada in care s-a aflat in Norvegia si pana cand a fost expulzat din aceasta tara.Tribunalul Corectional din Paris l-a considerat vinovat in ce priveste acuzatia de terorism pentru care a fost inculpat, ca membru al aparatului politic cu activitate in Franta si Norvegia.In lunga sa viata in clandestinitate, "Josu Ternera" a "scapat la limita de mai multe ori" de politie, a spus procurorul la ultimul proces impotriva sa in Franta.Tot in aceasta tara, el a mai fost condamnat in doua randuri, penultima data tot in absenta, in decembrie 2010, la sapte ani de inchisoare.Prima oara a fost dupa arestarea sa la Bayona, pe 11 ianuarie 1989, cand a primit zece ani de inchisoare iar, dupa ce a executat pedeapsa, a fost predat Spaniei, la cererea acesteia, in special pentru atentatul din 1987 de la Zaragoza contra unei unitati a Garzii Civile, in care si-au pierdut viata 11 oameni.