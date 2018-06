Luare de ostatici intr-o cladire din Paris

🔴BREAKING🔴

A hostage-taking is underway in the 10th arr of #Paris. Security forces are on site. The individual detains 2 people and claims to be in possession of a bomb. He asks to be put in touch with the embassy of #Iran. #France pic.twitter.com/7j3AKQ981N - Strategic News (@StrategicNews1) June 12, 2018

#BreakingNews



Man claiming to have a bomb takes at least 3 people hostage in the #Paris10 (tenth district) of #Paris #France demands to speak with Embassy of #Iran



Special Forces are on the scene



Further details not known pic.twitter.com/RH0etrQVEp - REAL FRESH NEWS (@RealFreshNews) June 12, 2018

Ziare.

com

Conform echipelor de interventie, autorul luarii de ostatici este un barbat care are probleme psihice, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Incidentul are loc intr-o cladire din zona Petites Ecuries, in arondismentul 10 al capitalei Frantei.Potrivit site-ului FranceBleu.fr, barbatul a luat trei ostatici si sustine ca are asupra sa o bomba si un pistol. Individul vrea sa ia legatura cu Ambasada Iranului din Paris.Potrivit presei, printre persoanele luate ostatice se numara si o femeie care ar fi insarcinata.