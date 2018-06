Macelarii francezi cer Guvernului protectie impotriva terorismului vegan

Ziare.

com

Intr-o scrisoare deschisa adresata de sindicatul macelarilor, care reuneste 18.000 de comercianti din toata Franta, ministrului de Interne Gerard Collomb, acestia spun ca vegetarienii si veganii recurg la violenta si intimidari."In ultimele luni, cei 18.000 de macelari din tara noastra sunt ingrijorati de consecintele pe care mediatizarea stilului de viata vegan le are. Desi respectam alegerea alimentara a compatriotilor nostri, suntem profund socati ca vor sa impuna imensei majoritati stilul lor de viata si chiar ideologia lor.Este teroare ca o mana de organizatii si indivizi incearca sa raspandeasca asta cu un singur scop: sa faca sa dispara pur si simplu o parte a culturii franceze. Contam pe sprijinul intregului Guvern astfel incat violenta fizica, verbala si morala sa inceteze cat mai curand. Va rugam sa lasati francezii sa manance ce vor", spune liderul de sindicat Jean-Francois Guihard, citat de Euronews Acesta relateaza ca mai multe macelarii au fost vandalizate sau stropite cu sange fals in aprilie, in regiunile Hauts de France din nordul Frantei si Occitanie din sud. "Aceste atacuri sunt o forma de terorism", mai spune liderul sindical.El aminteste si ca in martie anul acesta un producator de branzeturi a fost trimis in judecata dupa ce a scris un mesaj agresiv pe Facebook la adresa unui macelar ucis intr-un atac terorist."De ce va mirati ca un criminal a fost ucis de un terorist? Eu nu ma mir, am zero compasiune pentru el, s-a facut dreptate", a fost mesajul postat de cea pe care presa a prezentat-o drept Myriam.Franta este o tara traditional carnivora, unde pana nu demult era greu sa gasesti in restaurante preparate care sa nu contina carne. Si cei care apara drepturile animalelor au devenit tot mai vizibili in Franta, sprijiniti de actrita Brigitte Bardot.Vegetarianismul si veganismul au castigat tot mai multi adepti, fapt ce a dus la scaderea vanzarilor de carne. In fata acestui trend descendent, fermierii, macelarii si producatorii de produse din carne au inceput sa puna presiune pe politicieni in ultimele saptamani sa opreasca masurile anti-carne.Si lobbyul lor a avut si succes. O initiativa ce prevedea ca in scoli macar o masa pe saptamana sa fie fara carne a fost respinsa de Parlament, scrie The Local