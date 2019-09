Macron a ascultat, in timp real, cum un politist refuza sa ajute o femeie aflata in pericol

Ziare.

Liderul francez a auzit, in timp real, cum un politist local refuza sa ajute o femeie aflata in pericol, relateaza The Guardian Jandarmeria franceza sau politia militara a deschis o ancheta in legatura cu incidentul, despre care Macron a precizat ca "subliniaza lipsa de intelegere in ce priveste violenta domestica".Vizita lui Macron a survenit in contextul in care, doar in acest an, cel putin 100 de femei din Franta au fost ucise de partenerii lor actuali sau fosti.Purtand casti, presedintele s-a asezat pe un scaun si, in tacere, a inceput sa asculte apelurile primite de un operator cu experienta.O femeie in varsta de 57 de ani a sunat si a reclamat ca sotul ei violent a amenintat-o cu moartea, dupa ce timp de ani la rand a trebuit sa ii indure abuzurile.Femeia se afla la sectia de politie locala, unde a depus o plangere, dar, temandu-se ca sotul ei o va omori, a cerut politiei sa o insoteasca acasa pentru a-si prelua in siguranta bunurile inainte de a pleca. Dar politia a refuzat."Sunteti in sectia de politie? Sunteti in pericol. Sotul dvs este acasa. Politia va poate insoti pana acasa", a dat asigurari operatorul.Insa victima a povestit ca politia refuza acest lucru. Macron arata vizibil furios si clatina din cap, dar ramase tacut."Trebuie sa ajute o persoana aflata in pericol", a insistat operatorul si i-a cerut femeii sa vorbeasca cu ofiterul de politie.Intr-un apel care a durat 15 minute, operatorul a incercat in zadar sa convinga jandarmul sa o ajute pe aceasta, el insistand ca nu este "treaba lui" sa intervina. Nestiind ca presedintele Macron asculta, ofiterul a spus - in mod gresit - ca ar avea nevoie de un ordin judecatoresc pentru a insoti femeia.Dupa ce apelul s-a terminat, Macron a intrebat exasperat: "Se intampla des asa ceva?".Operatorul, care lucra la dispecerat de peste 20 de ani, a raspuns: "Da, din ce in ce mai des".A.D.