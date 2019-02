Macron ar putea organiza un referendum privind reducerea numarului de parlamentari, pentru a iesi din criza "vestelor galbene"

Ziare.

"Potrivit apropiatilor sai, presedintele Republicii este gata sa convoace un referendum in ziua alegerilor europene, 26 mai, pentru a iesi din criza 'vestelor galbene' ", a scris Le Journal du Dimanche.Macron incearca sa recucereasca opinia publica, dupa doua luni si jumatate de fronda sociala si manifestatii in fiecare sambata. La 2 februarie, "actul 12" al protestelor a scos in strada 58.600 in toata Franta, conform cifrelor oficiale, manifestatiile fiind marcate de incidente la Paris si in alte orase.Referendumul s-ar putea referi la subiecte institutionale, ca- care este de altfel una din principalele revendicari ale "vestelor galbene" -,si"Totul este pe masa, dar nu s-a decis nimic", a indicat duminica pentru France Presse anturajul presedintelui.Joi, Emmanuel Macron a declarat unui grup de jurnalisti ca problema unui referendum face parte dintre "subiectele discutate" si trebuie "reflectat" asupra ei.Organizarea unui astfel deconsiderat determinant pentru viitorul Uniunii Europene nu ar fi lipsita de dificultati, noteaza AFP.Un ministru care a afirmat ca prefera ca un referendum sa aiba loc in iunie sau septembrie a insistat saptamana aceasta asupra provocarii logistice pe care ar reprezenta-o un astfel de vot, pentru a nu mai mentiona ca acesta ar risca sa eclipseze mizele europene la care tine atat de mult presedintele."Vreau ca la 26 mai sa se vorbeasca despre Europa", a declarat duminica ministrul afacerilor europene, Nathalie Loiseau, insistand ca Macron inca nu a luat o decizie.Alti responsabili guvernamentali se tem de un vot-sanctiune impotriva guvernului, la 14 ani de la "nu"-ul de la referendumul din 2005 privind o Constitutie europeana.