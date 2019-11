"Macron considera ca NATO se afla in "moarte cerebrala", il ataca dur pe Trump si pledeaza in favoarea Europei Apararii"

UE - pe marginea prapastiei

Este "", a mai declarat seful statului francez, care a pledat din nou in favoarea unei "" a Europei Apararii, in contextul in care uneste programat la inceputul lui decembrie la Londra, relateaza AFP."Asistam la o agresiune a unui alt partener NATO, Turcia, intr-o zona in care interesele noastre sunt in joc, fara coordonare", a subliniat Macron, referindu-se la interventia militara turca in Siria. "Ceea ce s-a intamplat este o enorma problema pentru NATO", a apreciat presedintele Frantei in interviul acordat The Economist In aceste conditii, seful de stat francez se intreaba mai ales care este viitorul Articolului 5 al Tratatului NATO, care prevede o solidaritate militara intre membrii Aliantei in cazul in care unul dintre ei este atacat.Aceasta este o intrebare reala", considera Macron."Noi ne-am angajat sa luptam impotriva Daesh (acronimul arab al Statului Islamic). Paradoxul este ca decizia americana (a retragerii din Siria) si ofensiva turca, in ambele cazuri, au acelasi rezultat: sacrificarea partenerilor nostri pe teren, care au luptat impotriva Daesh, Fortele Democratice Siriene (FDS)", aliatele coalitiei internationale conduse de Washington impotriva Statului Islamic, isi exprima el regretul."NATO, ca sistem, nu isi reglementeaza membrii. Iar din momentul in care un membru simte ca are dreptul sa-si urmeze propriul drum, care este dat de Statele Unite ale Americii, o face. Iar asta este ceea ce s-a intamplat", deplange Macron.Acest lucru face, considera el, si mai "esentiala, pe de o parte,- o Europa care trebuie sa se doteze cu o autonomie strategica si de capacitate in plan militar. Iar, pe de alta parte, redeschiderea unui dialog strategic, fara vreo naivitate si care va lua timp, cu Rusia".Seful statului francez profita de ocazie pentru a prezenta, si anume faptul ca UE a "uitat ca este o comunitate", "dezalinierea" politicii americane fata de proiectul european si emergenta puterii chineze, "care marginalizeaza in mod clar Europa"."Exista in prezent o serie de fenomene care ne pun intr-o situatie pe marginea prapastiei", insista el.", mai subliniaza Macron, care s-a opus recent deschiderii unor negocieri de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord si Albaniei., apreciaza seful statului francez.Iar "pentru prima oara, noi avem un presedinte american (Donald Trump) care nu impartaseste ideea proiectului european, iar politica americana se dezaliniaza acestui proiect", spune Macron.. Dupa el este un proiect in care Statele Unite asigura o forma de umbrela geopolitica, dar in schimb trebuie sa existe o exclusivitate comerciala, este un motiv de a cumpara de la americani. Franta nu a semnat pentru asta", avertizeaza Macron.In fine, reechilibrarea lumii are loc in paralel, de 15 ani, cu emergenta unei puteri chineze care creeaza un risc de bipolarizare si marginalizare clara a Europei.Potrivit sefului statului francez,Macron apreciaza, de asemenea, ca regula cu privire la mentinerea deficitului public al tarilor din zona euro sub pragul de 3% din PIB, la fel ca discutii despre contributiile Celor 27 la bugetul UE, tine de o "dezbatere din alt secol"."Avem nevoie de mai mult expansionism, de mai multe investitii. Europa nu poate sa fie singura zona care sa nu o faca", a subliniat el.