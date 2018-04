Macron denunta tentatia nationalismului, intr-un discurs in fata Congresului american

Ziare.

Presedintele francez a sustinut un discurs indelung aplaudat, in care a vorbit despre nevoia ca Statele Unite sa ramana fidele idealurilor globale de cooperare impotriva terorismului si a altor provocari.Macron a amintit insa ca tarile isi pot pastra identitatea si fara sa cedeze nationalismului, relateaza agentiile de presa internationale."Nu impartasesc fascinatia pentru puteri noi, puternice, abandonarea libertatii si iluzia nationalismului", a spus Macron."Putem alege izolationismul, retragerea si nationalismul - aceasta este o optiune. Poate fi tentant pentru noi ca o solutie temporara pentru temerile noastre. Insa inchiderea usii catre lume nu va opri evolutia acesteia", a adaugat el.De altfel, denuntarea capcanei in care poate sa duca nationalismul , de la democratiile iliberale din Europa de Est si pana la alte forme de izolationism, este una dintre temele pe care Macron si le-a asumat in mandatul sau.Presedintele Frantei a criticat tendintele nationaliste si populiste si in Parlamentul European, sustinand ca exista riscul unui "razboi civil" in Europa si subliniind ca solutia "nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei".