Macron ii propune lui Merkel o "foaie de drum clara si ambitioasa pana in iunie" in vederea unei reasezari a UE

Pendant de longues annees, l'Allemagne a attendu que la France se transforme.



Nous l'avons fait et continuerons.



Pendant de longues annees, l'Europe a attendu que le couple franco-allemand avance et propose.

Nous y sommes prets. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 16, 2018

Foaie de drum Paris-Berlin in vederea formarii zonei euro pana in iunie

Ziare.

com

"Se deschide astazi (vineri - n.red.) o etapa importanta, in care vom avea nevoie sa luam decizii pe termen scurt si sa trasam perspective pe termen mediu si lung pentru Europa noastra, mai indispensabila decat acum cateva luni", a declarat presedintele francez inainte sa discute cu cancelarul german.Emmanuel Macron a insistat asupra "responsabiitatii extrem de importamte" cu care se confrunta Parisul si Berlinul "in timp ce tensiunile internationale continua sa creasca"."Eu am vointa sa reusim si cred ca putem", a spus cancelarul german."Este mai necesar ca niciodata ca Europa sa actioneze in mod unit intr-o situatie geopolitica in care multilateralismul este sub presiune", a adaugat Merkel.Cei doi lideri au citat cazul otravirii lui Serghei Skripal, un fost spion, si a fiicei sale, Iulia, in Marea Britanie , reiterand "solidaritatea aliatilor" cu Londra."Condamnam aceasta ingerinta rusa, pentru ca totul sugereaza ca Rusia este cea care a comis aceste tentative de asasinat", a subliniat Emmanuel Macron.Felicitand-o pe Merkel pentru ca si-a format noul Guvern, Macron a adaugat ca "timp de multi ani" Europa a "asteptat ca cuplul franco-german sa avanseze si sa propuna. Suntem pregatiti. Aceasta etapa se afla, asadar, in fata noastra"."Este indispensabil sa construim impreuna aceasta noua ambitie. Aceasta este sarcina noastra, pana in iunie, cu privire la uniunea economica si monetara, la politica migratiei, politica Apararii, culturii, in politica educativa. Propunem o foaie si vom pune in ea energia necesara", a adaugat el.Unul dintre obiectivele intalnirii la Elysee consta in pregatirea viitorului summit UE , prevazut joi si vineri, la Bruxelles Pe de alta parte, Franta si Germania au convenit sa pregateasca o foaie de drum comuna in vederea reformarii zonei euro, pana la summitul european din iunie, a anuntat vineri ministrul francez al Economiei si Finantelor Bruno Le Maire, scrie Reuters.Exprimandu-se la finalul primei intalniri cu noul ministru german al Finantelor Olaf Scholz, el s-a declarat increzator in faptul ca "dificultatile tehnice" care franeaza un acord pe tema unor subiecte ca uniunea bancara pot sa fie depasite."Am convenit asupra unui obiectiv si unei metode", a declarat Bruno Le Maire."Obiectivul este sa ajungem la o foaie de drum globala franco-germana cu privire la zona euro inainte de consiliul european din iunie", a spus el.Metoda implica o consolidare a coordonarii franco-germane inaintea consiliilor ministrilor Finantelor UE si zonei euro. Viitorul consiliu economic si financiar franco-german, prevazut la sfarsitul lui aprilie, va constitui o etapa importanta."Suntem pregatiti sa ajungem la acorduri, dar exista dificultati tehnice care raman, care au consecinte politice financiare, economice, foarte dure atat asupra Germaniei, Frantei, cat si (asupra) altor tari", a mai declarat Bruno Le Maire.El a anuntat ca a intocmit impreuna cu omologul sau german o "lista de puncte" asupra carora va fi necesar sa lucreze "in mod asiduu" in saptamanile urmatoare, pentru a face lucrurile sa avanseze, mai ales in privinta uniunii bancare si convergentei fiscalitatii cu privire la intreprinderi."Am reusit sa punem pe masa un anumit numar de divergente foarte concrete (...) si va garantez ca vom reusi sa le rezolvam", a mai declarat ministrul francez, subliniind ca Parisul si Berlinul sunt pregatite sa-si deschida negocierile tuturor tarilor din zona euro care doresc sa participe.