Macron l-a sunat pe Putin pentru a discuta despre acordul nuclear cu Iranul. Ce a anuntat Kremlinul dupa

Ziare.

com

Convorbirea a avut loc la initiativa administratiei franceze, precizeaza Kremlinul, conform Reuters.Pe de alta parte, Emmanuel Macron si Hassan Rohani au convenit duminica, tot intr-o convorbire telefonica, sa "lucreze in saptamanile viitoare la mentinerea continutului acordului (nuclear) din 2015 in toate componentele sale", a anuntat Palatul Elysee.Donald Trump le-a dat semnatarilor europeni ai textului - Franta, Regatul Unit si Germania - termen pana la 12 mai sa "repare erorile ingrozitoare" ale acestui acord, amenintand ca altfel va refuza sa prelungeasca relaxarea sanctiunilor americane impuse Republicii islamice.Presedintele francez "si-a exprimat dorinta ca cele dobandite in urma negocierilor in 2015 sa fie pastrate si ca discutii sa poata incepe cu privire la trei subiecte suplimentare, indispensabile, si anume controlul activitatii nucleare dupa 2025, programul balistic al iranului si implicarea Iranului in crize regionale", precizeaza Elysee."Presedintele Republicii franceze si presedintele iranian au convenit sa lucreze in principal in viitoarele saptamani la pastrarea continutului Acordului din 2015 in toate componentele sale, cat si cu privire la situatia in Yemen si in Siria", se arata in comunicat.Ei au convenit ca ministri si consilieri sa coopereze strans in zilele si saptamanile viitoare "in legatura cu membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU si partenerii europeni si regionali".Emmanuel Macron i-a amintit interlocutorului sau ca Franta intentioneaza "sa ramana in cadrul Acordului din 2015" si sa actioneze in vederea "obtinerii de progrese in celelalte trei subiecte evocate", mai anunta Elysee.Presedintele francez a discutat, de asemenea, cu premierul britanic Theresa May si cancelarul german Angela Merkel.Toti trei au subliniat ca Acordul din 2015 - care incadreaza activitatile Teheranului in schimbul unei ridicari treptate a sanctiunilor care i-au fost impuse - este cel mai bun mijloc de a impiedica Iranul sa se doteze cu arma atomica, a anuntat Downing Street.