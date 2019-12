Macron se intalneste cu ministrii implicati in reforma pensiilor. Se anunta o saptamana de foc in Franta

Ziare.

Mobilizarea a fost lansata joi, cu peste 800.000 de persoane iesite pe strazile Frantei, potrivit Ministerului de Interne, si declansarea unei greve care perturba extrem de serios traficul feroviar si transportul in comun, inclusiv trenurile de mare viteza (TGV) si metroul parizian. Iar sindicatele au lansat un apel la o noua zi de manifestatii marti.Aceasta va avea valoare de test cu o zi inainte de prezentarea reformei in detaliu, anuntata pentru miercuri de premierul Edouard Philippe.Intalnirea de duminica va fi o "reuniune de lucru cu premierul (Edouard Philippe) si ministrii vizati" in vederea "pregatirii scadentelor de la inceputul si mijlocul saptamanii", a declarat pentru AFP unul dintre consilierii prezidentiali.Reuniuni ministeriale in jurul proiectului guvernamental de reforma a sistemului de pensii se succed in acest weekend la resedinta premierului, in special cu ministrii Agncs Buzyn (solidaritate), Jean-Paul Delevoye (pensii) si Jean-Baptiste Djebbari (transporturi).Edouard Philippe a promis ca va prezenta miercuri "integral proiectul guvernului" vizand sa unifice cele 42 de regimuri de pensii care coexista in prezent.Pensionarea este un subiect sensibil in Franta. Miscarile de protest, care au inceput joi si care ar urma sa dureze mai multe zile, amintesc de grevele din 1995, care atunci au paralizat Franta timp de o luna si au obligat guvernul de la acea data sa revina asupra planurilor sale de reforma a sistemului de pensii.