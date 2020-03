Macron spune ca "valul a sosit", dar e departe de final si va fi urmat de o criza financiara fara precedent

Ziare.

com

"Acesta este un razboi, el va dura", subliniaza seful statului francez, care prezinta prioritatile - "protejarea celor mai slabi (...) si a sistemului nostru de sanatate", dar si gestionarea "stresului" societatii si pregatirea in vederea "infruntarii unei crize financiare fara precedent, o criza a economiei reale".Acest razboi "presupune o solidaritate, un spirit de unitate foarte puternic", avertizeaza Macron."Dar si de adaptare. Rolul meu este sa supervizez. Eu dau instructiuni strategice in functie de evolutia pe teren, pentru a permite fiecaruia sa faca. Eu trebuie sa fiu in frunte, sa merg catre echipe", afirma presedintele francez in saptamanal.In a sasea zi de izolare generalizata, autoritatile au pregatit terenul in vederea prelungirii acestei masuri fara precedent - decretata pentru moment pana la sarsitul lui martie."Situatia va continua sa se agraveze inainte sa-si faca efectul izolarea", a subliniat sambata ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran.El estimeaza numarul persoanelor infectate in Franta "intre 30.000 si 90.000", un interval larg, din cauza numeroaselor persoane care prezinta simptome putine sau deloc.Autoritatile au cerut unui Consiliu Stiintific privind la Covid-19 pe care l-au infiintat sa se pronunte asupra "duratei" si "amplorii" izolarii.Avizul acestui consiliu este asteptat luni, insa totul sugereaza ca se va pronunta in favoarea unei prelungiri, eventual unei consolidari a masurilor.