Macron vrea sa bage bagheta frantuzeasca in patrimoniul mondial UNESCO

"Franta este o tara de excelenta in domeniul painii pentru ca bagheta este trimisa in toata lumea. Trebuie sa pastram aceasta excelenta si stiinta fabricarii ei si din acest motiv trebuie sa o inscriem in patrimoniu", a declarat presedintele Republicii. "Face parte din umanitate inca de la inceput", a adaugat el.Franta este tara cu 33.000 de brutarii, potrivit lui Dominique Anract, presedintele Confederatiei nationale a brutarilor-patiseri (CNPBF).Brutarii isi doresc la fel ca italienii sa includa bagheta in lista UNESCO. Tehnica de rasucire napoletana a aluatului de pizza a fost inclusa in decembrie in patrimoniul intangibil al UNESCO, in urma unei "petitii mondiale" semnate de 2 milioane de persoane pentru a sustine inscrierea.