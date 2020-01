Marine Le Pen candideaza pentru a treia oara consecutiv la presedintia Frantei

Marine Le Pen sur la presidentielle 2022: "Ma decision a ete reflechie mais elle est prise" pic.twitter.com/dhNAWanP9Q - BFMTV (@BFMTV) January 16, 2020

"Decizia mea a fost reflectata, dar e luata", a declarat cea care intentioneaza sa candideze a treia oara la rand la presedintie."Pregatesc alegerile prezidentiale", a anuntat ea, "fara sa prejudiciez, cu toate acestea, o decizie care apartine Congresului" formatiunii sale."Emmanuel Macron si-a lansat el insusi campania prezidentiala si nu am sa-l las sa fuga singur", a avertizat ea.Presedintele RN (fostul Front National, FN), se pregateste sa candideze a treia oara consecutiv.Intrebata despre ultima sa campanie, ea a raspuns ca "(in cazul in care voi fi aleasa) va trebui sa ma prezint in vederea realegerii".