Marine le Pen va fi evaluata psihiatric, la cererea unui tribunal din Franta

Le Pen a scris pe Twitter: "Credeam ca le-am vazut pe toate: dar nu! Pentru ca am denuntat ororile Daesh pe Twitter, departamentul de "justitie" ma trimite la o evaluare psihiatrica! Cat de departe vor merge?"Ea a declarat ulterior: "As vrea sa vad cum va incerca judecatorul sa ma forteze sa fac acest lucru."In ianuarie, Le Pen a fost pusa sub acuzare pentru ca a distribuit "mesaje violente care incita la terorism sau pornografie sau care ating demnitatea umana" si care ar putea fi vazute de minori. Ea a fost plasata oficial sub investigatie in martie.Conform unei copii a unui document de la tribunal, publicata de Le Pen pe Twitter, judecatorul doreste sa evalueze daca ea sufera de o boala psihica care ar fi putut sa ii afecteze capacitatea de a fi constienta de ce face.Le Pen a postat fotografiile in 2015 ca raspuns la o comparatie a unui jurnalist dintre ISIS si extrema-dreapta franceza."Acesta este Daesh!", a scris Le Pen alaturi de una dintre fotografii, folosind denumirea araba a ISIS.In una dintre fotografii era prezent James Foley, un jurnalist american decapitat de ISIS. Le Pen a retras ulterior fotografia la cererea familiei jurnalistului.