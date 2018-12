Martorii povestesc ca atacatorul din Strasbourg a strigat "Allah Akbar" in timp ce impusca oameni

Vezi aici filmul atentatului de la Targul de Craciun

"Avand in vedere locul tintit, modul de operare al atacatorului, profilul sau si marturii culese de la cei care l-au auzit strigand 'Allah Akbar', sectia antiterorista a parchetului Paisului s-a sesizat cu privire la fapte", a declarat el.Chekatt Cherif, presupusul autor al atacului soldat cu trei morti si 11 raniti a fost incarcerat in Germania in 2016 in legatura cu spargeri, au anuntat miercuri autoritatile germane, relateaza AFP.Suspectul a fost condamnat la "doi ani si trei luni de inchisoare, in 2016, cu privire la spargeri", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului de Interne al landului Baden-Wurttemberg, unde a comis faptele suspectul.El a ispasit un pic peste un an de inchisoare in Germania, dupa care a fost expulzat in Franta, a precizat purtatorul de cuvant.Potrivit ziarului Tagesspiegel, el a spart un cabinet de stomatologie la Mainz, in 2012, de unde a furat bani si dinti de aur. Patru ani mai tarziu, el a spart o farmacie, la Engen, in apropiere de Konstanz.Barbatul in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o "fisa S" - privind "securitatea statului" - suspectat ca a ucis marti seara trei persoane si a ranit alte 11 este cautat in continuare miercuri.Atacul a avut loc in sectorul celebrei Piete de Craciun de la Strasbourg, in nord-estul Frantei, care se afla de mult timp in centrul atentiei autoritatilor.In Germania, autoritatile germane au consolidat controalele de-a lungul Rinului, a anuntat purtatorul de cuvant.