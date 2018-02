Matematica nu foloseste la nimic, spune un fost ministru al Educatiei din Franta

Ziare.

com

E vorba de Luc Ferry, care a atacat raportul publicat in aceasta saptamana de deputatul Cedric Villani, reprezentant al formatiunii politice La Republique En Marche (LREM), referitor la nivelul cunostintelor de matematica in randul elevilor francezi.Invitat insa in platoul unei emisiuni TV, fostul ministru a spus ca "in viata cotidiana, matematica nu foloseste la absolut nimic", informeaza site-ul boursorama.com."Nu am folosit niciodata, nici macar pentru 30 de secunde, ceea ce am invatat in timpul orelor de matematica", a continuat acesta.Luc Ferry a condus Ministerul Tineretului, Educatiei si Cercetarii intre 2002 si 2004, in timpul presedintiei lui Jacques Chirac.Cedric Villani, caruia Guvernul francez i-a incredintat misiunea de a elabora o reforma a felului in care este predata matematica, pentru a-i reconcilia pe elevii francezi cu aceasta disciplina deloc populara, nu a ratat ocazia de a ii raspunde lui Luc Ferry."Nu rezultatul matematic iti foloseste in viata de zi cu zi, ci demersul intreprins", a declarat acest deputat de Essonne, vineri, tot la postul LCI.In plus, politicianul francez nu a ezitat sa compare matematica cu actul sexual: "Placerea de a descoperi matematica dureaza mai mult decat placerea sexuala. Este ceva pe care poti sa il experimentezi foarte devreme, iar faptul ca incepi sa intelegi (matematica - n.red.) vine cu o strafulgerare si aduce placerea de a vedea toate argumentele care se leaga intre ele".Pentru a imbunatati cunostintele de matematica ale elevilor francezi, considerate "catastrofale", Cedric Villani propune mai ales stimularea procesului de formare profesionala a invatatorilor, cursuri de manipulare a unor obiecte de catre copii aflati la varste fragede si folosirea unor metode experimentale care si-au dovedit eficienta in strainatate.Acest raport, publicat luni, cuprinde 21 de masuri pentru ameliorarea cunostintelor de matematica ale elevilor francezi, pentru a-i face sa iubeasca aceasta disciplina, care "ocupa intr-adevar un loc special in parcursul scolar".Aceasta disciplina neiubita de elevi a devenit materia regina pentru a accede la cele mai bune scoli din Franta, iar "greutatea ei simbolica depaseste cu mult insemnatatea ei reala". Acelasi raport noteaza ca aceasta "dominatie" exercita "un sentiment de autodepreciere foarte raspandit atat la elevi, cat si la adulti" si ca inca de la varsta de sapte ani "elevii francezi se declara deja nuli in matematica".