Medicii din Franta vor primi prime de pana la 1.500 de euro

Prim-ministrul francez a vorbit in finalul unei sedinte de guvern la care a fost decis un plan de salvare de 110 miliarde de euro pentru sustinerea economiei pe fondul crizei provocate de epidemia de coronavirus.Executivul a decis masuri economice pentru a face fata crizei sanitare provocate de COVID-19. "Criza cere raspunsuri de nivelul socului pe care il suferim", a explicat premierul Edouard Philippe miercuri, la iesirea din sedinta.Guvernul a anuntat acordarea unei prime de la 500 pana la 1.500 de euro pentru cadrele medicale "aflate in prima linie zi si noapte", potrivit premierului. Concret, in "departamentele in care epidemia este intensa (30 in total, conform ministrului Sanatatii)", toate cadrele medicale vor primi o prima neimpozabila de 1.500 de euro in luna mai. La aceasta prima se adauga o majorare de 50%, de asemenea nefiscalizata, la plata orelor suplimentare.Celelalte cadre medicale, in zone mai putin afectate, vor beneficia la randul lor de o prima de 500 de euro net in mai si de asemenea de o majorare de 50% la plata orelor suplimentare efectuate.Ministrul Sanatatii Olivier Veran a evocat o "revalorizare" pentru cadrele medicale dupa criza, in plus fata de aceste prime. Personalul azilelor de batrani (EHPAD-Etablissement d'Hebergement pour Personnes Agees Dependantes) si ingrijitorii la domiciliu vor primi de asemenea prime in curand dupa negocieri, conform ministrului Sanatatii.Executivul a mai anuntat un ajutor exceptional pentru 4 milioane de familii "cele mai defavorizate", potrivit guvernului. Din 15 mai, caminele care beneficiaza de RSA (), de ASS () si de asistenta pentru locuinta vor primi 150 de euro, carora li se vor adauga 100 de euro pe copil.In plus, cabinetul francez va mai aloca 8 miliarde de euro in domeniul sanatatii, pentru achizitii de masti si materiale medicale, functionarea spitalelor, prime pentru ingrijitori s.a.