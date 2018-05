Mii de oameni au participat la un mars anti-Macron in Paris

Ziare.

Un reporter a vazut protestatari marsaluind in centrul capitalei Frantei cu pancarte pe care scria "Stop Macron", informeaza dpa.Dupa incidentele violente declansate in Paris de o grupare de extrema stanga in timpul marsurilor traditionale de 1 Mai, politia a anuntat intarirea securitatii, 2.000 de agenti urmand a fi desfasurati.Printre protestatari s-au aflat studenti, dar si angajati ai cailor ferate, aflati in greva de cateva saptamani.Criticii lui Macron sustin ca reformele economice si sociale promovate de presedintele francez favorizeaza corporatiile si bogatasii. Organizatorii si-au botezat in mod ironic demonstratia "".In centrul defilarii s-au regasit patru care alegorice: carul Jupiter, carul Dracula, carul Napoleon, fiecare dintre ele avand la conducere o persoana deghizata in Macron, acuzat ca este "presedintele bogatilor", si un car "rezistenta".Manifestatii au avut loc sambata si in alte regiuni din Franta. La Toulouse (sud-vest), au defilat circa 1.500 de persoane - potrivit politiei -, 3.000, potrivit organizatorilor, iar la Bordeaux, numarul participantilor s-a ridicat la 500.