Mii de politisti au participat la Paris la un "mars al furiei": Sinuciderile si pensiile, pe lista problemelor cu care se confrunta

Coloana de manifestanti a pornit la inceputul dupa-amiezii din Piata Bastiliei in directia Pietei Republicii, in zgomot de petarde si sirene, intretaiate cu sunetele imnului francez, 'Marseilleza'.Potrivit organizatiilor sindicale,Spre deosebire de precedentele mobilizari, nu un fapt divers sangeros a fost la originea protestului, ci o uzura operationala legata de miscarea sociala a 'vestelor galbene' impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, si o crestere a cazurilor de sinucidere in randul politistilor (52 de la inceputul anului), o problema endemica in institutie.', a declarat Damien, un tanar politist parizian, evocand conditii de lucru 'catastrofale'., dar pentru sefii nostri e ceva normal', a povestit el iritat.Manifestatiile 'vestelor galbene', care au degenerat uneori in ciocniri violente si in scene de revolta, au reaprins polemicile legate de mentinerea ordinii publice, alimentate de imaginile cu protestatari raniti, aproape 2.500, unii grav., in care un slogan popular a fost 'Toata lumea detesta politia'. Cu cinci ani in urma, dupa primele atentate jihadiste, politistii erau ovationati.Politistii sunt, temandu-se ca vor pierde avantajele actuale.Confruntat cu noile proteste, Ministerul de Interne scoate in evidenta eforturile bugetare angajate, cu o crestere 'de peste 1 miliard de euro' pentru bugetul politiei nationale de la inceputul mandatului presedintelui Emmanuel Macron , in 2017, si promisiunea de recrutare a inca 10.000 de politisti si jandarmi.