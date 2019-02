Mii de "veste galbene" au iesit in strada pentru a marca trei luni de la debutul protestelor

Ziare.

com

La Paris, cateva mii de persoane s-au reunit pe Esplanada Invalizilor, dupa un mars intr-un calm relativ pe bulevardul Champs-Elysees.La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne francez a anuntat ca in intreaga tara manifestau aproximativ 10.200 de persoane, dintre care 3.000 la Paris, date in scadere fata de saptamana trecuta."Vestele galbene" contesta politica fiscala si sociala a guvernului francez, solicitand printre altele cresterea puterii de cumparare si demisia presedintelui Emmanuel Macron.La Bordeaux (sud-vest), coloana de manifestanti a numarat de asemenea cateva mii, confirmand pozitia acestui oras drept unul dintre bastioanele miscarii "vestelor galbene", in pofida temerilor legate de aparitia unor noi incidente.Cel putin 2.000 de manifestanti s-au strans si la Pontivy, in regiunea Bretagne (vest), iar cateva mii au demonstrat la Toulouse, in sud-vestul tarii. La Nantes (vest), manifestatia a reunit 1.600 de persoane.Alte demonstratii au avut loc sambata la Lille (nord), Caen (nord-vest), Grenoble (est), Strasbourg (nord-est) si Rennes (vest), in fiecare dintre acestea manifestand intre 100 si 1.000 de persoane.