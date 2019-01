Mii de "veste galbene" protesteaza din nou: Zeci de retineri, distribuirea jurnalului La Voix du Nord - blocata

Ziare.

In noaptea de vineri spre sambata, aproximativ 30 de manifestanti au blocat intrarea unui depozit din Anzin al jurnalului francez, astfel ca 20.000 de ziare nu au mai putut ajunge la cititori. Protestatarii au amenintat ca vor incendia camionul venit de la tipografie. In ciuda interventiei politiei, 20.000 de jurnale nu au mai putut fi distribuite.La sfarsitul lunii decembrie, "vestele galbene" au impiedicat distribuirea a 180.000 de exemplare ale altui jurnal, Ouest-France.Mii de "veste galbene" s-au mobilizat si sambata, in Franta, pentru a noua saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului. La Paris, au fost retinute 24 de persoane, iar la Bourges 13, dupa controale ale politistilor si jandarmilor.Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui francez Emmanuel Macron. Ei au scandat si: "", facand referire la fostul boxer Christophe Dettinger, care sambata trecuta a fost surprins de camerele de luat vederi lovind doi jandarmi si de atunci a fost incarcerat, in asteptarea procesului.De la inceputul manifestatiilor "vestelor galbene", in 17 noiembrie, numarul protestatarilor a scazut de la o saptamana la alta, dar in fiecare zi de proteste s-au inregistrat violente.