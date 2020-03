Ministru francez: Daca UE va lasa Italia sa se prabuseasca, Europa nu-si va mai reveni

LIVE

"Daca fiecare va fi doar pentru sine, daca vom lasa alte state sa se prabuseasca, daca ii vom spune Italiei, de exemplu, 'descurcati-va singuri', Europa nu-si va mai reveni", a afirmat ministrul francez, informeaza AFP."Daca nu suntem capabili sa ne unim, proiectul politic european este cel care va fi doborat de aceasta criza", a adaugat el, indemnand UE sa ia exemplul Bancii Centrale Europene (BCE) , care a anuntat miercuri un plan de urgenta de 750 de miliarde de euro."Vedem ca solidaritatea zonei euro se reconstituie, ca diferentele dintre ratele dobanzilor se reduc", a subliniat Le Maire. "Suntem pe calea cea buna si trebuie sa continuam pe timp indelungat sa manifestam aceasta solidaritate europeana, pentru ca Europa sa poata iesi mai puternica din aceasta criza", a insistat el, fara a detalia cu toate acestea asupra masurilor pe care ar trebui sa le ia statele membre.Intr-un interviu acordat vineri pentru Financial Times, premierul italian Giuseppe Conte a fost mai explicit, noteaza AFP. El a cerut UE sa foloseasca "toata puterea" Mecanismului European de Stabilitate (MES), fondul permanent de salvare a zonei euro, pentru a face fata crizei "fara precedent" a coronavirusului.Potrivit lui Conte, calea de urmat este de a deschide toate liniile de credit ale fondului pentru toate statele membre, "pentru a le ajuta sa lupte impotriva consecintelor epidemiei COVID-19, cu conditia ca fiecare stat sa fie transparent si sa dea socoteala de modul in care sunt cheltuite aceste resurse".Acest mecanism a fost pus in practica in 2012, in timpul crizei datoriei zonei euro. Dotat cu 410 miliarde de euro, MES furnizeaza credite tarilor aflate in dificultate. In schimb, statele - cum a fost cazul Greciei - trebuie sa puna in aplicare reforme.