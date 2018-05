Ministrul de Externe al Frantei: Sanctiunile impuse de Trump companiilor straine din Iran sunt inacceptabile

Ziare.

"Vrem sa le spunem americanilor ca sanctiunile pe care le vor lua ii privesc. Insa noi consideram ca extrateritorialitatea masurilor de sanctiune este inacceptabila", a declarat Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu pentru Le Parisien.Presedintele american Donald Trump a anuntat marti retragerea tarii sale din acordul nuclear cu Iranul si a reintrodus o serie de sanctiuni impotriva companiilor americane si straine care au relatii comerciale cu Iranul "Europenii nu trebuie sa plateasca pentru retragerea Statelor Unite din acordul la care chiar ele au contribuit", a insistat seful diplomatiei franceze."Noi, europenii, trebuie sa instituim masurile necesare pentru protejarea intereselor companiilor noastre si sa incepem negocieri cu Washingtonul pe aceasta tema", a adaugat el.Decizia americana impune companiilor straine termene foarte scurte, intre trei si sase luni, pentru a se retrage din Iran, fiindu-le totodata interzisa incheierea de noi contracte, in caz contrar fiind amenintate cu sanctiuni din partea SUA."Europenii vor face totul pentru a proteja interesele companiilor lor si intentioneaza sa duca negocieri serioase cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene", a afirmat miercuri presedintia franceza.Discutiile cu Washingtonul s-ar putea concentra asupra scutirii de sanctiuni si mentinerii drepturilor companiilor deja existente in Iran."Acest lucru inseamna ca europenii sa faca progrese in urmatoarele saptamani. Acest lucru necesita un nou tip de forta europeana", a insistat Jean-Yves Le Drian.