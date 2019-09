Un ministru francez a primit scrisori cu amenintari cu moartea si gloante

Ziare.

com

Nu se cunoaste cine a trimis amenintarile sau motivul acestora, dar scrisorile coincid cu o crestere a actelor de violenta fata de politicieni, a adaugat consilierul, relateaza AFP.Manifestarile anti-guvernamentale ale "Vestelor galbene", care au avut loc la sfarsitul anului 2018 si in prima jumatate a acestui an, au provocat unele dintre cele mai mari violente din ultimele decenii. Protestatarii au vandalizat de asemenea birouri ale unor parlamentari ai partidelor de guvernamant."Acceptam dezbaterea democratica, ca oamenii sa nu fie de acord cu politicile noastre, dar acest lucru merge prea departe", a spus consilierul citat. El a mentionat ca prima scrisoare a fost trimisa politiei in orasul Bayonne in august si ameninta cu "pulverizarea" casei de vacanta a ministrului Le Maire in timpul summitului G7 din 24-27 august gazduit de presedintele Frantei in apropiere la Biarritz.A doua scrisoare a fost trimisa direct la resedinta lui Le Maire din Saint-Pee-sur-Nivelle, de data aceasta amenintand ca il va viza pe ministru insusi.Ministerul de Finante a primit marti o treia scrisoare care continea trei gloante. Expeditorul a indicat ca doua dintre gloante erau destinate ministrului Le Maire si al treilea ministrului Bugetului, Gerald Darmanin."De data aceasta sunt de 9 mm. Dar cand va veni vremea, vor fi de 11.43", se arata in scrisoare, fiind o referire la un glont de la un pistol cu calibru mai mare.Intrebat daca securitatea ministrilor a fost consolidata, consilierul a precizat ca fiecare dintre acestia este supravegheat de un ofiter de securitate, in conformitate cu protocolul standard din Franta. Ministrul de Finante francez intentioneaza sa depuna plangere la politie, a adaugat consilierul.