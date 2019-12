Noi proteste masive in Franta: Guvernul vorbeste de 600.000 de manifestanti, sindicatele de aproape 2 milioane

Ziare.

La manifestatii au participat 615.000 persoane in Franta, intre care 76.000 in capitala, potrivit Ministerului de Interne, care anuntase 806.000 pe 5 decembrie, in prima zi a acestei miscari si a unei greve nelimitate care paralizeaza marile orase din Franta de 13 zile.Intr-un mesaj difuzat pe Twitter , sindicatul CGT, in fruntea protestului impotriva acestei reforme, a anuntat ca aproximativ 1,8 milioane de oameni au defilat marti in "peste 260 de manifestatii" in toata Franta.Acest sindicat anunta 1,5 milioane de manifestanti la 5 decembrie. Zeci de mii de persoane au manifestat marti contra acestei reforme a pensiilor in mai multe orase din Franta, pentru a 13-a zi consecutiv de la inceputul grevei. De aceasta data, toate sindicatele au lansat apeluri la manifestatii, inclusiv organizatii reformiste precum CFDT.