O femeie a atacat cu un cutit doua persoane in Franta, strigand "Allahu Akbar"

Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul La Seyne-sur-Mer, scrie Fox News, citand presa locala.Martorii au declarat ca femeia a atacat un client si un angajat.Ea ar fi fost imbracata in negru si purta un val in momentul atacului, strigand "Allahu Akbar", "Dumnezeu este mare" in araba, inainte sa fie imobilizata de catre alte persoane.Conform Radio Europe 1, procurorul Bernard Marchal a declarat ca un client al magazinului a fost ranit in zona pieptului si transportat la spital, iar o alta femeie a fost si ea ranita."Aparent, este un gest izolat al unei persoane cu probleme psihice", a comentat procurorul, conform AFP."Exista suspiciunea de tentativa de asasinat si de apolgie a crimei cu conotatii teroriste", a declarat el pentru AFP.La domiciliul femeii au fost facute perchezitii, pentru a se stabili daca are legaturi cu Statul Islamic.