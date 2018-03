O greva paralizeaza zborurile Air France

Ziare.

Potrivit unei prime estimari a conducerii companiei, 31,6% din piloti, 28,3% din personalul insotitor si 20,4% din personalul la sol au incetat lucrul. Cifrele definitive urmeaza sa fie cunoscute abia in cursul serii, a precizat un purtator de cuvant de la Air France, transmite AFP.Un grup format din 11 sindicate de la Air France a organizat deja doua greve in acest an, in zilele de 22 februarie si 23 martie, in speranta ca vor obtine o majorare salariala de 6%. Alte doua greve de protest sunt programate pentru zilele de 3 si 7 aprilie.Sindicatele sunt nemultumite de politica salariala a companiei, mai ales avand in vedere rezultatele solide inregistrate anul trecut de Air France, in timp ce echipa manageriala sustine ca nu poate oferi salarii mai mari fara a pune in pericol cresterea companiei intr-un sector foarte competitiv.In pofida lipsei unui acord cu sindicatele, conducerea Air France a decis sa introduca o majorare generala a salariilor cu 0,6% incepand cu 1 aprilie urmata de o alta majorare de 0,4% incepand cu 1 octombrie, precum si o majorare a primelor si bonusurilor cu 1,4% pentru personalul la sol.Directorul general de la Air France, Franck Terner, a insistat joi ca in conditiile unui profit operational de 590 milioane de euro inregistrat anul trecut, doar 200 milioane de euro pot fi puse deoparte pentru majorarea salariilor. "Pentru a distribui avutie trebuie mai intai sa o creezi", a declarat Franck Terner pentru cotidianul Le Parisien.Grupul Air France-KLM, al doilea mare transportator aerian din Europa, este detinut in proportie de 17,6% de statul francez si in ultimii ani activitatea sa a fost afectata de numeroase greve si conflicte de munca.