O masca de 300.000 de euro a fost furata de la Christie's

Barbatul a intrat in sediul din Paris al casei Christie's, aflat in arondismentul VIII, a luat masca africana si apoi a plecat pe jos, au dezvaluit o sursa din politie, care a confirmat astfel o informatie dezvaluita de un jurnalist Le Point.Masca provenea din Coasta de Fildes si avea o valoare estimata la "peste 300.000 de euro", a precizat o alta sursa din Politia franceza pentru AFP.Brigada de combatere a banditismului (BRB) a demarat o ancheta.In aceeasi maniera, in noiembrie 2017, un barbat a intrat intr-o galerie de arta din centrul Parisului si a plecat cu un bronz al sculptorului Fernando Botero, a carui valoare era de 425.000 de euro.Barbatul a fost retinut de anchetatorii de la BRB dupa doua saptamani. Deja cunoscut pentru fapte similare, el este suspectat ca a furat si o statuie precolumbiana dintr-o galerie pariziana si un bronz de Alberto Giacometti, cu ocazia unui salon artistic organizat pe Champs-Elysees in octombrie 2017.