O mie de turisti, majoritatea britanici veniti la schi, blocati pe un aeroport din estul Frantei

O ceata persistenta care acoperea sambata dimineata regiunea Chambery, in apropierea statiunilor de schi pline de turisti in aceasta perioada a anului, a reprezentat motivul anularii celor sapte curse aeriene.Toate zborurile programate pentru sambata dimineata cu plecare de pe Aeroportul Chambery au fost amanate si reprogramate pentru dupa-amiaza, insa a fost necesara anularea a sapte dintre ele din cauza intarzierilor cumulate.In total, 535 de turisti blocati au fost primiti sambata seara in Centrul de Congrese din orasul Aix-les-Bains si au petrecut noaptea acolo. Ceilalti 450 de turisti afectati de aceste anulari au fost cazati in hoteluri din zona.In jur de 20 de autobuze au fost inchiriate pentru a transporta turistii in orasul Aix-les-Bains. Politia municipala si voluntari ai Crucii Rosii au fost, de asemenea, mobilizati pentru a intampina si ghida turistii blocati."Pasagerii vor putea decola astazi (duminica) de pe aeroporturile din Lyon, Grenoble si Geneva. Turistii vor fi transportati catre aceste locatii", a anuntat prefectura din Savoia.