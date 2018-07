O nava cu 22 de marinari romani la bord a fost retinuta in Franta

Ziare.

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat ca nava St Elias sub pavilion Panama a fost retinuta in portul Lorient din Franta, pe motiv ca la bord sunt incalcate conditiile conventiei MLC 2006.La bord sunt 22 de navigatori romani care au reclamat mai multe luni de neplata si lipsa conditiilor de munca si viata la bord.Pe 2 iulie, nava a fost inspectata de Port State Control si de inspectorul ITF din Franta, iar in urma controlului nava a fost retinuta."Conform cu surse apropiate navigatorilor de la bord, conditiile de munca si viata la bord sunt inumane si inacceptabile. Armatorii navei acum fac demersuri rapide pentru plata salariilor si repatrierea echipajului impuse de autoritati in urma plangerilor navigatorilor de la bord si indreptarea problemelor gasite la bord.Mai sunt navigatori romani debarcati care au de primit sume de bani promise ca vor fi platite imediat ce vor ajunge acasa, promisiuni neonorate insa pana la aceasta data", au precizat reprezentantii Sindicatului Liber al Navigatorilor.ITF Franta colaboreaza cu Sindicatul Liber al Navigatorilor si ITF Romania pentru rezolvarea tuturor problemelor de neplata a navigatorilor, in masura in care acestia pun la dispozitie documentele necesare care sa ateste sumele de bani care sunt de primit, a precizat sursa citata.SLN a mentionat ca la aceasta nava navigatorii de la bord au inlocuit alti marinari care au fost debarcati fara plata salariilor la zi.Sindicatul Liber al Navigatorilor atrage atentia personalului navigant roman ca ar trebui evitate navele cu probleme de neplata. In caz de neplata a salariilor pentru o perioada care depaseste doua luni, navigatorii trebuie sa se adreseze organizatiilor din care fac parte sau sa faca plangere la administratia pavilionului navei si clubul de asigurare al navei, in conformitate cu prevederile conventiei MLC 2006.Asigurarea acopera cel mult patru luni salariu neplatit si costul cu repatrierea navigatorilor.