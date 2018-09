O romanca a fost numita ministru in Franta

L'ancienne nageuse, Roxana #Maracineanu, specialiste des epreuves de dos et medaillee d'argent a Sydney, nommee ministre des Sports @LCI #Remaniement pic.twitter.com/xfawybIBKy - Yohan Roblin (@yohanroblin) 4 septembrie 2018

Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta de Diana Mocanu.Din 2004, cand s-a retras din activitatea sportiva, Roxana Maracineanu a fost consultant la posturi TV si a imbratisat si o cariera politica, fiind consilier regional in Ile de France (regiunea Parisului) . Ea este casatorita cu jurnalistul Franck Ballanger.