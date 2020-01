Opera din Paris si-a redeschis portile dupa o greva istorica

Ziare.

Institutia si-a incetat activitatea o luna jumatate, determinata sa-si apere regimul special de care beneficiaza, sortit sa dispara in cadrul reformei sistemului de pensii promovat de guvernul francez, care a dus la greve si manifestatii in tara incepand cu 5 decembrie.Un text al sindicatului a fost citit inainte de inceperea reprezentatiei de la Opera Bastille: "Pentru a pastra integritatea economica a Operei, am luat decizia de a asigura spectacolul din aceast seara, dar ramanem mobilizati pentru retragerea acestui proiect de lege", potrivit unui videoclip publicat pe Twitter de un spectator aflat in sala.Intr-o luna si jumatate de greva, mai mult de 70 de spectacole au fost anulate. Pierderile financiare, care ajung de acum la aproape 15 milioane de euro, sunt mult mai mari decat contributia anuala a Statului la fondul de pensii pentru angajatii de la Opera.Din discurs, intrerupt de huiduieli si aplauze, nu reiese daca reluarea reprezentatiilor este definitiva."Am incercat in numeroase moduri sa ne exprimam atasamentul profund atat fata de excelenta casei noastre, cat si de transmiterea unui patrimoniu cultural unic", a precizat reprezentantul sindicatului.Cu cateva ore inainte de Craciun, mobilizarea grevistilor de la Opera din Paris a facut inconjurul lumii atunci cand aproximativ 40 de balerini din corpul de balet al Operei au oferit un mini-spectacol improvizat in fata afiselor cu mesajele "Opera din Paris in greva" si "Cultura este in pericol" in aplauzele privitorilor.O saptamana mai tarziu, muzicienii din orchestra Operei din Paris au organizat un mini-concert pe scarile de la Opera Bastille, interpretand cateva fragmente foarte cunoscute din repertoriul clasic, precum "La damnation de Faust", de Hector Berlioz, sau "Danse des chevaliers" din "Romeo si Julieta", de Serghei Prokofiev, inainte de a incheia pe o interpretare a imnului - "La Marseillaise".La mijlocul lui ianuarie, orchestra si corul Operei au oferit, intre altele, un fragment din "Carmen", de Bizet, si "La Marseillaise" in aplauzele si uralele spectatorilor: "Traiasca greva!".Opera, ca si Comedia Franceza sunt singurele institutii culturale afectate de reforma pensiilor guvernului. Regimul special al Operei este unul dintre cele mai vechi din Franta, datand de la 1698, sub Louis XIV. Acest regim permite iesirea la pensie la varsta de 42 de ani, tinand cont de "dificultatea" meseriei, riscurile de a se rani si de faptul ca majoritatea balerinilor pot continua cu greu sa danseze in balete dupa aceasta varsta si la acelasi nivel de excelenta. Muzicienii, masinistii si cantaretii evoca de asemenea dificultatea muncii lor.