Pandemia face ravagii si in Franta: Aproape 300 de morti intr-o zi. Alti 4.600 de francezi, la terapie intensiva

Notre premier Boeing 777 Cargo vient d'arriver a #ParisCDG avec a son bord pres de 100 tonnes de materiel medical dont +de 5 millions de masques.



Un grand merci a tous les personnels #AirFrance participant au pont aerien indispensable au travail des soignants de France! pic.twitter.com/uGxQSiRNFy - Air France Newsroom (@AFnewsroom) March 29, 2020

Conform acestei informari oficiale,, inclusiv 4.632 la terapie intensiva. Doar in cursul zilei de duminica la terapie intensiva au fost internati 359 de bolnavi, informeaza AFP.Totodata, 7.132 de pacienti vindecati s-au putut intoarce acasa."S-a inregistrat o crestere cu 10% a persoanelor spitalizate, comparativ cu ziua de ieri, reflectand contaminarea produsa inaintea (adoptarii) masurilor de izolare", a precizat Salomon.In incercarea de a opri raspandirea epidemiei, autoritatile franceze au anuntat prelungirea pana pe 15 aprilie a masurilor de izolare a populatiei , intrate in vigoare pe 17 martie.Un numar de "359 de pacienti in stare grava au fost internati astazi la terapie intensiva. Acesta este cel mai important element de urmarit, deoarece reflecta dinamica epidemiei", a declarat Salomon."Daca masurile de izolare si de distantare sociala au fost respectate, ar trebui sa observam o reducere a numarului de persoane care intra la terapie intensiva pana la sfarsitul saptamanii" viitoare, a precizat oficialul francez.Dintre pacientii aflati la reanimare, 34% au peste 60 de ani, iar 60 de pacienti au sub 30 de ani.Numarul deceselor anuntat ia in calcul doar pacientii care au murit in spitale. Ca urmare a unui nou sistem de supraveghere instituit in acest weekend, autoritatile vor putea furniza in cursul saptamanii ce urmeaza informari care sa includa si numarul persoanelor decedate in institutiile pentru persoane in varsta.Conform sursei citate, la nivel national s-a observat o crestere cu 9% a moralitatii in perioada 16-22 martie.Ca urmare a lipsei cronice de masti de protectie, care a starnit un val de controverse in Franta, peste un miliard de masti au fost comandate, in special in China Un avion provenind din China, avand la bord aproape 100 de tone de echipamente medicale, inclusiv 5,5 milioane de masti, a aterizat duminica seara pe aeroportul Roissy din regiunea pariziana, conform unui anunt facut de compania Air France., a spus ministrul Sanatatii, Olivier Veran. La ora actuala in Franta se produc, saptamanal, 8 milioane de masti.